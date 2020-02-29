بالفيديو : خبير مالي يشرح بصورة مبسطة ولوج الأسواق المالية والحصول على تمويل لمشروع برأس مال محدود

قدم المستشار المالي الدكتور طه حسين المتخصص في سوق الأوراق المالية – قدم شرحاً مبسطاً ووافياً لكيفية الاستثمار في سوق الأوراق المالية عبر رأس مال محدود حيث قال:(أنا داير أعمل مشروع عندي نسبة محددة من رأس المال داير أجيب الباقي بطلقوا على الجمهور عن طريق سوق الأوراق المالية أنا بديهم أسهم هم بدوني قروش).

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وكشف طه حسين أبسط الطرق للحصول على التمويل موضحاً ذلك بقوله:(السوق دا فيه مدخلين السوف الأولي والسوق الثانوي والسوق الأولي هو سوق الاكتتاب لأول مرة أنت الليلة داير تدرج شركة داير اوريك كيف تدخل السوق المالي تستفيد منو من التمويل لانو هو ممول للشركات وبالنسبة للصناديق الاستثمارية) واستطرد في شرحه الخاص بالأسواق المالية قائلاً :(تجي تشتري سهم من شركات الوساطة المالية.. وهي تعمل مراكز للاكتتاب الهو السوق الأولي وهو سوق الاكتتابات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)