لجنة منفصلة لتفكيك الجامعات الحكومية والخاصة

التاريخ: 29-فبراير-2020 فى : أخبار 13 مشاهدة أعلنت لجنة إزالة تفكيك النظام بحسب السودانى عن تكوين لجنه منفصله لإزاله تفكيك الجامعات الحكوميه والخاصه والتحقق من ممتلكاتها والعقارات التابعه لها وأنظمتها ومصادر تمويلها و قوانين الانتساب إليها الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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