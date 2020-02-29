الحرية والتغيير ترشح (80) سفيراً للخارجية

التاريخ: 29-فبراير-2020
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علمت صحيفة (مصادر)، أن قوى الحرية والتغيير، قدمت قائمة بأسماء (80) مرشحاً لشغل مناصب سفراء بوزارة الخارجية، ضمت مرشحين من بعض الكتل المشاركة في قوى الحرية.
في موازاة ذلك، أبدت شخصيات بارزة في الحرية والتغيير تحفظها على طريقة اختيار المرشحين لشغل مناصب السفراء والدبلوماسيين بالخارجية، بحجة أن التشاور بشأنهم تم في دائرة ضيقة، وأن الجهة التي قامت بتقديم الأسماء المرشحة تستعجل عملية تعيينهم وترفض مراجعة القائمة المقترحة من نافذين في قوى الحرية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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