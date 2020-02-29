تعرف على أبرز السفراء الذين تم إعفائهم بالخارجية..

أعلنت لجنة إزالة التمكين عن أعفاء 14 سفير تم تعيينهم من قبل الرئيس المعزول عمر البشير و35 سفير بالتمكين السياسي والإجتماعي ، إضافة إلى 12 وزير مفوض و34 دبلوماسي و19 إداري من وزارة الخارجية السودانية .

وبحسب السوداني أعلن عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان عن صدور قرار بإنهاء خدمة سفراء ودبلوماسيين وإداريين بالخارجية .

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وكشف عن أسماء السفراء والدبلوماسيين الذين تم تعيينهم بقرار جمهوري وهم السفير ياسر خضر ، وكمال اسماعيل سعيد ومحمود فضل عبدالرسول وخالد محمود حامد الترس وحمد الحسن إبراهيم وميرغني أبكر الطيب ويس عوض اسماعيل وحسن عيسي حسن الطالب وعبدالله أحمد عثمان ومحمد يوسف حسن عيسى وعبدالعزيز حسن صالح والزين ابراهيم الزين والهادي صديق على نميري وخالد فتح الرحمن .

فيما شمل القرار الوزراء المفوضين وهم عبدالحميد بشرى اسماعيل عثمان وزير مفوض والوليد سيد محمد علي .

اما السفراء الذين تم تعيينهم لأغراض التمكين السياسي والإجتماعى هم أحمد محجوب أحمد وماجد يوسف يحى و سليمان الزين وحمزه عمر حسن أحمد وعبدالعظيم أحمد محمد وخالد أحمد محمد علي وأميرة قرناص وعيسي عمر عيسي وخالد عبدالقادر شكري وأنس الطيب الجيلاني ومحمد العوض حمدي حسب الرسول وعثمان عبدالحليم وعمر محمد نور و عبدالقادر عبدالله محمد وحسين محمد حسين و أحمد التجاني سوار وإبراهيم الشيخ عبدالرازق ومحمد البله عثمان وصالح نور الدائم صالح الكرنكي و عماد الدين ميرغني و محمد المرتضى ومبارك اسماعيل ومحمد عبدالله عبدالحميد و عبدالحفيظ العوض سيد أحمد واسامة حسن سليمان وكمال علي عثمان و معاوية التوم عثمان و عمر تاتاي و عمار الطيب عبدالله و عمر محمد بورو و يوسف الكردفاني وخالد موسي دفع الله ومحمد صغيرون .

وفيما يلى الدبلوماسيين الذين تم فصلهم و هم أميمه أحمد الشريف و ابو زيد بدرالدين علي أحمد الجعفري وعبدالرحمن أحمد رحمة وادريس محمد علي وخالد محمد عثمان و الزاكى عبدالله محمد علي و حسن محمد عثمان محمود ومحمد حسين إدريس و أحمد صلاح بيومي و عبد العظيم صالح محمد و خالد محمد علي إبراهيم وأمل سليمان وعثمان حسن محمد حسن عربي و محمد جمال الدين عمر ونصر الدين عبدالله محمد أحمد وزكريا بشير إمام ومحمد صلاح عثمان وساره محمد أحمد وعمر حامد عبدالله وعلي محمد أحمد و عمر أحمد محمد أحمد و حسني مصطفى و محمد سيد أحمد وعبداللطيف مصطفى محمد النصيح وتميم علي تميم فرتاك و العوض ميرغني محمود و سامي الحاج محمد و محمد حمد محمد أحمد وأبوبكر محجوب أحمد و عمر شريف محمد عيسي وأبوبكر محمد نور .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )