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لجنة التفكيك تسترد ١٩ محلجاً لمشروع الجزيرة

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 29-فبراير-2020

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لجنة التفكيك تسترد ١٩ محلجاً لمشروع الجزيرة

أعلنت لجنة إزالة التمكين عن استرداد 15 محلجاً لمشروع الجزيرة، وكانت المحالج تدار بواسطة نقابات، وتشمل (مارنجان 5 محالج، الحصاحيصا 7، الباقير 1).

 

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وكلفت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم ” السبت” بحسب السودانى وزارة المالية لتكوين لجنة لتسيير لعدد من الاتحادات والنقابات، وحل الاتحاد القومي التعاوني وتشكيل لجنة تسييرية

 

وأصدرت اللجنة قراراً بحل مفوضية تسجيل هيئات الشباب و بولاية الخرطوم، و حل مجلس إدارة منظمة جسور للتواصل التي أسسها علي كرتي.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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