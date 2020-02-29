لجنة التفكيك تسترد ١٩ محلجاً لمشروع الجزيرة

أعلنت لجنة إزالة التمكين عن استرداد 15 محلجاً لمشروع الجزيرة، وكانت المحالج تدار بواسطة نقابات، وتشمل (مارنجان 5 محالج، الحصاحيصا 7، الباقير 1).

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وكلفت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم ” السبت” بحسب السودانى وزارة المالية لتكوين لجنة لتسيير لعدد من الاتحادات والنقابات، وحل الاتحاد القومي التعاوني وتشكيل لجنة تسييرية

وأصدرت اللجنة قراراً بحل مفوضية تسجيل هيئات الشباب و الرياضة بولاية الخرطوم، و حل مجلس إدارة منظمة جسور للتواصل التي أسسها علي كرتي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)