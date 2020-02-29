في أغرب حادثة .. شقيقان يقتلان شقيقتهم لزواجها بابن عمهم!

في أغرب حادثة سدد شقيقان طعنات قاتلة لشقيقتهما بسبب زواجها من ابن عمهم، وذلك بإحدى القرى التابعة لمحلية نهر عطبرة بولاية كسلا،

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وكشفت مصادر لـ(المجهر) أن الشقيقين كان أحدهما مسافراً والآخر موجوداً في السجن، وعند حضور المسافر وخروج الموجود في السجن،

اتفقا على قتل شقيقتهما بسبب زواجها من ابن عمها، وفور ارتكابهما الحادثة لاذا بالهرب إلى جهة غير معلومة، وأكد المصدر أن الشرطة تلقت بلاغاً بالحادث، وكونت أتياماً لملاحقة المتهمين والقبض عليهما وتقديمهما للمحاكمة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)