عاجل.. قرار مهم جديد يطيح بـ109 من الدبلوماسيين والسفراء بوزارة الخارجية

السبت 29 فبراير 2020

أعلنت لجنة تفكيك النظام المعزول إعفاء 109 من الدبلوماسيين، تم تعيينهم بسياسة التمكين. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب رئيس اللجنة المكلف، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحافي، ان اللجنة اصدرت قرارات بانهاء خدمة 104 من العاملين بوزارة الخارجية لازالة التمكين. وأضاف أن القرارات شملت 16 سفيرا و34 مفوضا، بالاضافة إلى موظفين في درجات مختلفة بالوزارة. وأشار إلى أن اللجنة استردت عدد من المحالج التابعة لمشروع الجزيرة الزراعي، من بينها اراض وورش، وتم تسليمها لوزارة المالية. وقال الفكي كما تم تفكيك عدد من المؤسسات والمنظمات تابعة لحزب النظام المعزول.

