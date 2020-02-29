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السبت 29 فبراير 2020
كتب
محمد أمين
أعلنت لجنة تفكيك النظام المعزول إعفاء 109 من الدبلوماسيين، تم تعيينهم بسياسة التمكين. وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، نائب رئيس اللجنة المكلف، محمد الفكي سليمان، في مؤتمر صحافي، ان اللجنة اصدرت قرارات بانهاء خدمة 104 من العاملين بوزارة الخارجية لازالة التمكين. وأضاف أن القرارات شملت 16 سفيرا و34 مفوضا، بالاضافة إلى موظفين في درجات مختلفة بالوزارة. وأشار إلى أن اللجنة استردت عدد من المحالج التابعة لمشروع الجزيرة الزراعي، من بينها اراض وورش، وتم تسليمها لوزارة المالية. وقال الفكي كما تم تفكيك عدد من المؤسسات والمنظمات تابعة لحزب النظام المعزول.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قرار مهم جديد يطيح بـ109 من الدبلوماسيين والسفراء بوزارة الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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