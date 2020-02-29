إتجاه لاستبدال أسطوانات الغاز بالسودان بأخرى غير قابلة للانفجار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺮﻭﻳﺠﻴﺔ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ لتغيير ﺟﻤﻴﻊ أﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، بغية تحقيق الأمان، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑاستبدال ﺟﻤﻴﻊ الأسطوانات ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ التوزيع.
وﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ بالشركة ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ، ﻓﻲ “ﻣﻨﺘﺪى ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ” بحسب صحيفة مصادر ﺣﻮﻝ أﺯﻣﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻄﻬﻲ، بمقر الجمعية اليوم “السبت”، إﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﻗﺒﻞ خمس ﺳﻨﻮﺍﺕ (5) آلاف أﺳﻄﻮﺍﻧﺔ إﻻ أﻥ الأمر ﺗﻮﻗﻒ.
وأعلن علي، عزمهم تغيير أسطوانات الشركات كافة تدريجياً بأخرى مصنوعة من الفايبر وغير قابلة للانفجار عند اندلاع الحرائق، مؤكداً وجود اتصالات مع البنك المركزي ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍلأﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ للبنك.
في الأثناء، كشف ﻧﺼﺮ ﻓﻀﻞ، ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ، عن توزيع ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎً (80) ألف أﺳﻄﻮﺍﻧﺔ على ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻣﺎ ﻳتراوح ﺑﻴﻦ (800 – 1000) طن، وشدد على ضرورة ضبط عمليات التوزيع.
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