فسخ تعاقدات أجانب الهلال

الخليج 365 : برز اتجاه داخل اروقة نادي الهلال بفسخ تعاقدات النادي لعقودات اللاعبين الاجانب، بعد فشلهم مع الفريق افريقياً واستكمال الموسم باللاعبين الوطنيين. واتاحة الفرصة لهم بمواصلة المستويات التي ظلوا يقدمونها،يتوقع عقد جلسة مع عماد وكايدو خلال الساعات المقبلة لاجراء تسوية معهم.ومنجهم حقوقهم من اجل السفر الي بلادهم،ويتواجد في كشف الهلال الان لاعبان اجانب هما العراقي عماد محسن بالاضافة الي الايفوراي ديديه وقالت مصادر لـ (الموقع ) ان فور وصول الكاردينال الي الخرطوم سوف يتم تنفيذ الامر. المادة السابقة جماهير بورتسودان تستعد لاستقبال حسين الصادق المقالة القادمة إتجاه لاستبدال أسطوانات الغاز بالسودان بأخرى غير قابلة للانفجار

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