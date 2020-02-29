السودانيون بالصين يصلون الإمارات غداً

يصل إلى دولة الإمارات غداً الأحد أول مارس، (149) من الطلاب السُّودانيين المُحتجزين بمُقاطعة خوبي الصينية على متن الطائرة الإماراتية (بوينج A380) وبمعيتهم طُلاب ثلاث دول عربية “مصر، اليمن وموريتانيا”.

وأكّد بيانٌ لسفارة السودان ببكين أمس، أنّ الإجلاء عبر الطائرة الإماراتية جاء بتوجيهٍ مُباشرٍ من الشيخ محمد بن راشد آل نهيان، وقال إنّ الطلاب سَيُحتجزون لمدة (25) يوماً بالإمارات – فترة حضانة المرض – للتأكُّد من سلامتهم ومن ثَمّ ترحليهم إلى السودان.

Advertisements

وأفادت معلومات (الصيحة) بأنّ السفارة ناشدت كل الطلاب السودانيين للتجمُّع في “ووهان” تَوطئةً لنقلهم إلى مطار “ووهان” للمّغادرة، وقالت إنّها ستتكفّل بنقلهم للمطار بالتنسق مع السُّلطات الصينية وفق الخُطط الموضوعة من قِبلهم للإجلاء.

يشار إلى أنّ ثمانية من الطلاب فضّلوا البقاء بالصين على إجلائهم للخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)