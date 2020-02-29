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إنهاء خدمة عاملين بوزارة الخارجية

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التاريخ: 29-فبراير-2020

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إنهاء خدمة عاملين بوزارة الخارجية

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أعلنت لجنة إزالة التمكين في مؤتمر صحفي اليوم “السبت” بحسب السودانى عن إنهاء خدمة (109) من العاملين بوزارة الخارجية.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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