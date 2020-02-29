والى الجزيرة يصدر مرسوماً بزيادة تعرفة المياه

التاريخ: 29-فبراير-2020 فى : أخبار 9 مشاهدة أصدر اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم مرسوماً مؤقتاً بالرقم 3 لسنة 2020م لتعرفة إمداد المياه بولاية الجزيرة للعام 2020م حيث ألغى المرسوم تعرفة إمداد المياه لسنة 2018م على أن تظل اللوائح والمفروضات المالية التي لم يطرأ عليها تعديل بموجب أحكام هذا المرسوم سارية . وبحسب سونا حدد المرسوم تعرفة المياه للقطاع السكني الدرجه الاولى بـ 80 جنيهاً بدلاً عن 60 جنيهاً والدرجة الثانية 60 جنيهاً بدلاً عن 45 جنيهاً والدرجة الثالثه 40 جنيهاً بدلاً عن 32 جنيهاً والقرى 25 جنيهاً بدلاً عن 20 جنيهاً . Advertisements وشمل المرسوم زيادة تعرفة المياه للفئات الحكومية والتجارية وزيادة تعرفة العدادات لجميع القطاعات . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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