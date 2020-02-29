خبير : جهات عطلت إنشاء محطة مياه صحية

كشف الخبير في مجال التنمية المستدامة والبيئة والمعمار، محمد عطا المنان، عن تعطيل جهات إنشاء محطة “مياه مدمجة” في الخرطوم بحري.

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وقال عطا المنان، بحسب صحيفة مصادر إن جهات نافذة عطلّت إنشاء محطة مياه صحية، تم استجلابها من الخارج، وطالب في “منتدى المستهلك”، حول “أزمة غاز الطهي”، الذي نظمته جمعية حماية المستهلك، اليوم “السبت”، باستغلال النفايات في إنتاج الطاقة البديلة، وأضاف :”فضلات السوق المركزي بشمبات كفيلة بإنارة شارع المعونة ببحري حتى الحلفايا”.

وأقر عطا المنان، بعدم وجود جهة بعينها في السودان معنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها الأمم المتحدة، وقال :”إن مراكز البحوث في وادٍ والوزارات في وادٍ آخر”، منوهاً إلى وجود فوضى في البناء والتشييد وتلوث المياه بالبلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)