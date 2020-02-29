داليا الياس تكتب: ما بين الإدارة والقيادة

ترى ماذا تريد عزيزي القارئ أن تكون مديراً أم قائداً؟ وقبل أن تجيب عن السؤال عليك الإلمام بهذه المُقارنة الإدارة.. تقرأ النظام القيادة.. تفهم النظام الإدارة.. هدفها الكرسي القيادة.. وسيلتها الكرسي الإدارة.. تَمتص الآخرين لتكبر القيادة.. تُعطي الآخرين ليكبروا معها الإدارة.. تلوم الآخرين على فشلها القيادة.. تتحمّل مسؤولية فشل الآخرين الإدارة.. تلبس ثوب الشخص القيادة.. تلبس ثوب المبدأ الإدارة.. تجعل النظام وسيلةً للاضطهاد القيادة.. تكرم الآخرين بالنظام الإدارة.. تعتمد على الإمكانات القيادة.. تصنع الإمكانات الإدارة.. تهمّها السجلات القيادة.. تهمها النفوس الإدارة.. جبانة بعجز القيادة.. شجاعة بحكمة الإدارة.. كل عملها أولويات القيادة.. تُرتِّب الأولويات الإدارة.. هيكل بلا روح القيادة.. جسد بروح وقلب وعقل الإدارة.. إن لم تكن معنا فأنت ضدنا القيادة.. فريق عمل واحد ولا ضد لنا الإدارة.. لا تعترف إلا بالشهادات القيادة.. لا تعترف إلا بالقدرات الإدارة.. تأمر وتنهي القيادة.. تُوحي وتُلهم الإدارة.. تُسكت الآخرين لتتكلم القيادة.. تصمت لتصغى للآخرين الإدارة.. هي فن التعجيز القيادة.. هي فن التمكين الإدارة.. تُضحِّي بالآخرين لتسلم القيادة.. تدافع عن الآخرين لتسلم الإدارة.. تجعل الآخرين جسر عبور لمصالحها القيادة.. تبني مع الآخرين جسر عبور لأهدافهم الإدارة.. دورها توثيق أخطاء الآخرين القيادة.. دورها مُعالجة أخطاء الآخرين الإدارة.. ناقدها عدو القيادة.. ناقدها مبدع الإدارة.. تخشى المسؤولين القيادة.. تقنع المسؤولين الإدارة.. يهمها رضاء المسؤولين القيادة.. يهمها أن تعمل الصحيح الإدارة.. أنا أرى وأنا أعتقد القيادة.. نتحاور ونتشاوُر الإدارة.. منشغلة بالتفاصيل القيادة.. يهمها الإطار الإدارة.. تحاسب على الأسلوب القيادة.. تعتني بالنتيجة الإدارة.. ثوب ضيق من النظام القيادة.. تخترع أثواباً وتلبسها للنظام الإدارة.. تتبع سياسة العصا والجَزَرَة القيادة.. سياستها أسد يقود أسوداً الإدارة.. لتنجح لا بُدّ أن يفشل الآخرون القيادة.. نجاحها هو نجاح الآخرين.. تلويح: راقت لي جداً ونقلتها لكم.. وليتنا جميعاً نتحول لقيادات فاعلة وخلاقة.. ونبدأ بقيادة أنفسنا.

(منقول)

تلويح:

أنت الوحيد القادر على تحديد خياراتك.. إما أن تكون إدارياً رتيباً.. أو قائداً فعّالاً.

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صحيفة الصيحة