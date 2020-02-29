كاتب إثيوبي: أديس أبابا غير مقتنعة تماما بالاتفاق الذي وقعته مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الكاتب والمحلل السياسي الإثيوبي، محمد العروييس، اليوم السبت، إن “أديس أبابا غير مقتنعة تماما بالاتفاق المقترح من قبل واشنطن لحل أزمة سد النهضة، والذي وقعته القاهرة بالأحرف الأولى، رغم مقاطعة الجانب الإثيوبي للاجتماع الأخير حول سد النهضة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس الماضي.

وأضاف في تصريحات لـ”راديو سبوتنيك”، أن “الاتفاق الذي وقعته القاهرة لا يُلزم إثيوبيا أبدا بأي شيء”، مشيرا إلى أن “أديس أبابا لها كامل الحرية في قبول ما تراه مناسبا ومتوافقا مع مصالحها العليا”.

وأكد أن “إثيوبيا تتسم بالمرونة، ولا تود الإضرار بأي طرف، ولا يمكن أن تعرقل هذه الجهود إلا إذا شعرت بخطر يهدد مصالح الشعب الإثيوبي”.

وأشار إلى تحفظات من قبل إثيوبيا على البيان الصادر من قبل القاهرة، معتبرا إياه للمديح والثناء على جهود الإدارة الأمريكية والبنك الدولي فقط.

وأوضح أن “البيان الذي يقول إن الاتفاق عادل ومتوازن ويرجو من إثيوبيا والسودان أن تحذو حذو مصر، غير منطقي”، مؤكدا أن إثيوبيا تلقت هذا البيان بالحيطة والحذر البالغ وعدم التسرع في مثل هذا القرار المصيري.

وقال إن

“إثيوبيا غير ملتزمة سوى بما وقعت عليه بالأصالة عن نفسها، وتدعو الجانب المصري بتغيير وجهته نحو التفاوض داخل البيت الأفريقي”.