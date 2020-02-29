كنانة ترحب بمنح الاتحاد الأوروبي ترخيص تسجيل المصدرين للسودان

الخليج 365 :

أعلنت شركة كنانة، ترحيبها بقرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بتسجيل اسم السودان بالمفوضية بمنحه ترخيص تسجيل المصدرين للتصدير بتعريفة جمركية صفرية وكوتات حرة (Duty Free Quota Free).

وقالت الشركة إن التسجيل يمثل تجديداً لحق السودان في الاستفادة من فرص الخيارات المعممة للدول الأقل نمواً، خاصة بعد الإصلاح في نظام التجارة بالاتحاد الأوروبي.

وأوضح مدير التسويق بشركة كنانة حسن عروة لـ(باج نيوز)، أن التسجيل يجيئ بعد الإنفراج فى السياسات الخارجية، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي والذي كانت تصدر إليه الشركة في السابق الإيثانول والسكر.

وقال إنه بموجب التسجيل أصبح من الممكن تصدير كافة السلع الزراعية وشبه المصنعة إلى الاتحاد الأوروبي دون أي عوائق لجهة أن السودان من الدول الهامة لإنتاج السكر في أفريقيا.

وأضاف بأن السودان كان يصدر السكر الخام من كنانة منذ العام 2001م، وتصاعدت الكميات المصدرة حتى بلغت (150) ألف طن سكر سنوياً آخرها كان قبل حوالي أربعة أعوام.

وعزا عروة توقف الشركة عن الصادرات للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية إلى اختلال السياسات فى عهد النظام المعزول، بجانب المتغيرات لدى الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الشركة استطاعت تصدير الإيثانول منذ العام 2009م، وأن السودان يعتبر أحد أهم مصدري الإيثانول للاتحاد الأوروبي.

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي والتي تتخذ من بروكسل مقراً لها صادقت على تسجيل اسم السودان بالمفوضية بمنحه ترخيص تسجيل المصدرين للتصدير بتعريفة جمركية صفرية وكوتات حرة (Duty Free Quota Free).

ووضعت المفوضية الترخيص في إطار إجراءات ترتيبات الصادر والانضمام لبرنامج النظام الإلكترونى الجديد لتسجيل المصدرين الذي يعرف بالـREX Registered Exporters System مما يتيح للسودان الاستفادة من المزايا التفضيلية بالإعفاء الجمركي عند التصدير.