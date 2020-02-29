إعلان تأجيل مباريات الدوري السوداني الممتاز اليوم وغدا

الخليج 365 :

علقت السلطات الرياضية في السودان عدد من مباريات الدوري السوداني الممتاز المعلنة اليوم السبت وغدا الاحد على خلفية الحادث المؤسف الذي تعرضت له بعثتا نادي المريخ الفاشر والأهلي الخرطوم بحريق فندق في الخرطوم صباح اليوم السبت .

كما تقرر تأجيل مباراة الأهل الخرطوم والشرطة القضارف التي كان مقرراً أن تلعب مساء اليوم “السبت” بملعب استاد الخرطوم.

وتم تأجيل موعد مبارة المريخ الخرطوم والمريخ الفاشر المقررة باستاد الخرطوم أيضاً غداً “الأحد”.

ولقى عدد من الاشخاص مصرعهم واصيب اخرين بينهم عدد من لاعبي المريخ الفاشر في حريق بفندق”لاندو أوركيد” في السوق المحلي بالعاصمة الخرطوم اليوم السبت .

وقالت مصادر متطابقة ان لاعب فريق مريخ الفاشر المحترف المصري محمد العيسوي لقى مصرعه متأثرا بجراحه بعد قفزه من الطابق الرابع لفندق “لاند اوركيد” بالخرطوم برفقة عدد من لاعبي الفريق صباح اليوم مشيرى الى وفاة اللاعب المصري بعد اسعافه إلى مستشفى رويال كير بالخرطوم.