أردوغان لروحاني: الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت الرئاسة الإيرانية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في اتصال بنظيره الإيراني حسن روحاني على أن “الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة السورية”.

طهران – سبوتنيك. وشدد أردوغان على ما وصفه بـ”لتأثيرات الجيدة التي نتجت عن اتفاقيات الدول الثلاث (إيران وروسيا وتركيا) في عملية أستانا”.

وقال: “لقد أسفرت هذه الحوارات بين الدول الثلاث عن نتائج جيدة، ويجب أن تستمر هذه العملية من أجل سلام دائم في سوريا”.

ومن جهته أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على أهمية مكافحة الإرهاب بمحافظة إدلب السورية، حيث قتل جنود أتراك وسوريون في صدامات بين جيشي البلدين.

وبحسب بيان للرئاسة الإيرانية، اليوم السبت، قال روحاني خلال اتصال هاتفي مع أردوغان إنه “يجب القضاء على الإرهاب في إدلب والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء”.

وتابع: “بالنظر إلى توافق البلدين على مبادئ حفظ كامل الأراضي السورية والقضاء على الإرهاب وحفظ أرواح المدنيين، فإن حل مشكلة إدلب يمكن حله بسرعة من خلال القمة الثلاثية”.

وأضاف روحاني أن “التعاون الثلاثي الروسي الإيراني التركي على مختلف المستويات له أهمية كبيرة، وكما ذكرنا سابقًا، فإن إيران مستعدة لاستضافة القمة التالية لاجتماع رؤساء الدول الثلاث”.