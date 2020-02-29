“خسرنا موسم الصيف والشتاء معا “.. معلومات صادمة حول خسائر الإمارات جراء كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب شهير بتسريباته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن معلومات صادمة حول الاضرار الاقتصادية التي تعرضت لها الامارات، جراء تفشي فيروس كورونا في العالم.

وقدم حساب “بدون ظل” الشهر على تويتر حيث يتابعه أكثر 260 ألف شخص، في تغريدة رصدتها “وطن”، تفاصيل حول الاضرار التي لحقت القطاع الاقتصادي في الإمارات بسبب انتشار فيروس كورونا داخل الدولة، وايقاف عدة محطات دولية، ومنع دخول مواطنيين من بعض الدول.

وكان الحساب ذاته الذي يعرف نفسه انه ضابط في جهاز الامن الاماراتي، كشف الاسبوع الماضي عن ارتفاع اعداد الاصابات في كلاً من الامارات والسعودية وهو الامر الذي يحاول النظامين اخفائه عن العامة، زاعماً أن عدد المصابين بمرض كورونا داخل الإمارات بلغ 87 حالة مؤكدة أغلبهم من القادمين من الصين وايران وتايلند، بينهم 18 مواطن ومواطنة.