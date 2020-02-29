القضاء الأمريكي يرفض قرار ترامب بشأن المهاجرين من المكسيك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قضت محكمة فدرالية أمريكية برفض قرار لإدارة الرئيس دونالد ترامب متعلق بوفود المهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

ونقضت المحكمة الأمريكية القرار الذي يجبر مهاجرين من مقدمي طلبات اللجوء على الانتظار في المكسيك ريثما ينتهي درس طلباتهم، فيما يعرف بسياسة “إبقَ في المكسيك” الأمر الذي يخالف سياسة ترمب المتعلقة بالهجرة عند الحدود الجنوبية، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقالت المحكمة إن هذه السياسة “غير صالحة بكاملها” بموجب القانون الأمريكي المتعلق بحقوق المهاجرين ومبادئ اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبالتالي يجب حظرها تماماً.

وكانت المحكمة قد سمحت العام الماضي بتطبيق هذه السياسة بانتظار بتّ الاستئناف، وألغت قرار قاضي المقاطعة الذي حكم ضد هذا الإجراء.

واطَّلَع قاضي المقاطعة على أدلة تُظهر أن المهاجرين الذين عادوا إلى المكسيك بموجب هذه السياسة عانوا التمييز والعنف والاعتداء الجنسي ونقص الغذاء والمأوى، وأعيد حوالى 59 ألف شخص إلى المكسيك بموجب هذا البرنامج منذ مباشرة تنفيذه في يناير/ كانون الثاني 2019، وفقا لأرقام رسمية صادرة الخميس.

من جانبه رحب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بحكم المحكمة، حيث كان بين مجموعات طعنت بالقرار، وقالت المحامية جودي رابينوفيتز في بيان: “رفضت المحكمة بقوة تأكيد إدارة ترمب أن بإمكانها أن تقطع السبل بطالبي اللجوء في المكسيك وتعرضهم للأخطار”. وأضافت: “حان الوقت كي تتبع الإدارة القانون وتتوقف عن تعريض طالبي اللجوء للأذى”.