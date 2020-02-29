زعيم “أنصار الله” يشيد بصواريخ دفاعه الجوي وينصح السعودية والإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تباهى عبدالملك بدر الدين الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله ، بقدرات صواريخ الدفاع الجوي، موجها في الوقت ذاته ما وصفه بالنصيحة للسعودية والإمارات.

وقال الحوثي، في خطاب نقله موقع “أنصار الله”، أنه “رغم الحصار وانعدام الموارد المالية أتى الأحرار ليصنعوا القدرات العسكرية التي دمرها النظام السابق”، مشيرا إلى أن “صواريخ الدفاع الجوي تفوق في قدرتها الأسلحة التي سلمها النظام السابق للأمريكيين”.

وطالب الحوثي بالتحرك الجاد والمسؤول في التصدي للعدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي، وقال “ننصح النظامين الإماراتي والسعودي بإيقاف العدوان، فاليمن لا بد له أن يكون مستقلًا مهما بلغت التضحيات، وعزتنا في هويتنا الإيمانية تأبى لنا القبول بالذل والاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء”.

واستنكر الحوثي أن “رموز النظام السابق أهدروا كرامة البلد عند حذاء موظفة أمريكية بسيطة، وتابع “يأتي اليوم دور الجيش واللجان لتطوير وصناعة الأسلحة اللازمة للدفاع عن هذا البلد في ظروف قاسية وحرب شرسة، فرغم الحصار وانعدام الموارد المالية يأتي أحرار اليمن ليصنعوا القدرات التي دمرها النظام السابق”.

وكان عبد الملك الحوثي، قد أعلن في وقت سابق، أن الدور الأمريكي دور أساسي في العدوان على اليمن، إشرافا وإدارة وحماية سياسية وأسلحة تدميرية.

وتابع الحوثي أن بلاده والأمة الإسلامية في “مرحلة اختبار إلهي، لا يمكن أن نكون فيها صادقين مع تبعيتنا لأمريكا، والمنافقون والخونة خضعوا لأمريكا، يعادون من تعادي ويوالون من توالي”.