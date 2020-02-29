أردوغان يفتح رسميا الأبواب أمام اللاجئين في تركيا نحو أوروبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فتح الأبواب أمام اللاجئين في بلاده نحو أوروبا، مشددا على أن أنقرة لن تغلقها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، “قلنا إننا سنفتح الأبواب أمام اللاجئين، لم يصدقونا، فقد فتحنا الأبواب والآن يوجد قرابة 18 ألف لاجئ على البوابات الحدودية ويُتوقع أن يصل العدد اليوم إلى 25 ألفا”.

وأضاف “لم نعد نثق بالوعود الأوروبية بشأن تقديم المساعدات للاجئين”، مشيرا إلى أن تركيا “تستضيف 3.7 مليون لاجئ سوري ولا طاقة لنا لاستيعاب موجة هجرة جديدة”.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، “يواصل آلاف اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، التوجه إلى ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، بهدف العبور إلى أوروبا”.

​وقالت الوكالة إن “المهاجرين يتدفقون من مختلف المدن التركية وفي مقدمتها إسطنبول، إلى أدرنة، على أمل العبور للجانب اليوناني”، موضحة أن “مئات المهاجرين أمضوا ليلتهم بالقرب من معبر “قابي قوله” الحدودي التركي مع اليونان، ثم توجهوا في ساعات الصباح إلى المعبر اليوناني”.

بدورها، قالت وسائل الإعلام اليونانية، إن “القوات اليونانية، ألقت على المهاجرين غازات مسيلة للدموع، بهدف منعهم من الدخول إلى بلادهم”، مشيرة إلى أنه رغم التشديد اليوناني، إلا أن بعض المهاجرين تمكنوا من العبور عبر قطع نهر يفصل بين الحدود التركية اليونانية.