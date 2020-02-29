الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي: حزمة إضافية بقيمة (100) مليون يورو لدعم لعملية الانتقال بالسودان

الخليج 365 :

وصل اليوم السبت في زيارة رسمية تستغرق يومين الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل فونتيليس.

وطبقًا لتغريدة على حساب الاتحاد الأوروبي بـ”تويتر” سيناقش نائب رئيس المفوضية الاوربية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية مع المسؤولين السودانيين والإقليميين والدوليين دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال في السودان.

وقال جوزيف بوريل فونتيليس في تغريدة له على حسابه بـ “تويتر”: انتقال السودان مثال واعد، ويقود رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الإصلاحات المهمة التي بدأها شعب السودان.

وأضاف: أعلنت عن حزمة إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم لعملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي.

يذكر أن هذه الزيارة هي لأعلى مسؤول من الاتحاد الأوروبي

للسودان.

وطبقًا لبيان سابق عن الاتحاد الأوروبي سيلتقي جوزيف بوريل برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، كما سيقدم رسالة دعم للانتقال المدني، إلى جانب إلقاء كلمة في جامعة الخرطوم.

وسيلتقي في الخرطوم بوزراء خارجية الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (IGAD).

فيما سيزور جوسيف بوريل غداً الأحد مخيمًا للنازحين داخلياً في دارفور.