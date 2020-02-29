جواز دبلوماسي لمدير مكتب ( التعايشي)

التاريخ: 29-فبراير-2020
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صادق وزير الدولة بوزارة الخارجية، د.عمر قمر الدين، على طلب بمنح الجواز الدبلوماسي لمدير مكتب عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، في سابقة لم تشهدها وزارة الخارجية السودانية من قبل.
وبحسب معلومات صحيفة (مصادر)، فإن وزير الدولة بالخارجية وجه بإلغاء اللائحة التي لا تسمح بمنح مدير مكتب التعايشي الجواز الدبلوماسي، بعد رفض مدير المراسم والتشريفات بالخارجية منح الجواز، لأن اللوائح التي تنظم عمل الخارجية لا تسمح بذلك،
حيث تم التعليق بالرفض على الطلب الذي تقدم به التعايشي الأمر الذي دفعه لمخاطبة وزير الدولة بالخارجية وحصل منه على الموافقة بجواز دبلوماسي لمدير مكتبه، وهو ما قوبل بالاستهجان من دبلوماسيين وسفراء بوزارة الخارجية التي تضربها فوضى تجاوزات لم تشهدها في تاريخها القريب – على حد قولهم.
الخرطوم( أخبار الخليج 365)
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