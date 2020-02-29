رفع إضراب عمال السكة حديد

التاريخ: 29-فبراير-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements قرر العاملون بهيئة سكك حديد السودان بحسب السودانى رفع الإضراب وإستئناف العمل في قطارات نقل البضائع والسفريات بين الولايات وقطار الخرطوم المحلي ، وكان وزير البنى التحتية والنقل ، أصدر توجيهات إستجابة لمطالب العاملين بالتصدق على رفع الإعانة الشهرية إلى “2000” جنيه . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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