اجتماع مرتّقب في المريخ برئاسة سوداكال

علمت”السوداني” أنّ مجلس المريخ دعا إلى اجتماعٍ طارئ اليوم”السبت” بالمكتب التنفيذي للنادي بالخرطوم”2″ برئاسة آدم عبد الله سوداكال الذي أطلقت السلطات سراحه مؤخرًا.

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وينتظر أنّ يبحث الاجتماع العديد من الملفات المدرجة على طاولة المجلس من بينها ترتيبات مباراة الفريق أمام المريخ الفاشر في الدوري الممتاز، بجانب تقرير بعثة الفريق إلى بورتسودان، وبحث أزمة الاستقالات التي دفع بها عدد من أعضاء المجلس.

وقالت مصادر مطّلعة لـ”السوداني” إنّ اجتماعًا مصغّراً جرى أمس”الجمعة” بين رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال وأمين المال الصادق مادبو بحثت من خلاله العديد من الملفات وتمّ تنوير الرئيس بالعمل الذي تمّ في المرحلة السابقة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)