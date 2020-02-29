بعثة الهلال تغادر إلى البحر الأحمر

ينتظر أنّ تغادر بعثة فريق الكرة بنادي الهلال الخرطوم مساء اليوم”السبت” إلى ولاية البحر الأحمر لمواجهة حي العرب بورتسودان في المرحلة الـ”22″ من بطولة الدوري الممتاز.

وتضم البعثة”20″ لاعبًا، برئاسة عضو مجلس الإدارة حسن علي عيسى بجانب الجهاز الفني بقيادة الفاتح النقر، والجهاز الإداري.

وبحسب متابعات السودانى فإنّ القائمة يتوقّع أنّ تشهد عودة اللاعب العراقي عماد محسن بعدما غاب عن رحلة الفريق إلى عطبرة.

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وسيخوض”الأزرق” مرانه الختامي على ملعب بورتسودان مساءً، يضع فيه الفاتح النقر اللمسات الأخيرة لمواجهة السوكرتا.

ويحلّ الهلال الخرطوم في السادسة والنصف مساء غدٍ”الأحد” ضيفًا على حي العرب بورتسودان في المرحلة الـ”22″ من الدوري الممتاز.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)