“1000” وظيفة للجان المقاومة في إدارة النقل و البترول

أعلنت لجنة العمل الميداني بقوى الحرية و التغيير عن رغبة وزارة النقل و البترول في توظيف “1000” شاب في رقابة محطات الوقود والمواصلات.

و أكد عضو لجنة العمل الميداني أمين تاج السر ، في مؤتمر صحفي اليوم

“السبت” بحسب السودانى أن الوظائف مؤقته لفترة “3” أشهر بمخصصات وظيفة كاملة،

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موضحاً أن لجان المقاومة كانت تعمل في الفترة الماضية في عمل طوعي تكفلت الوزارة بتوفير معينات العمل من بطاقات و نثريات وجبه ما يعادل “300” جنيه في اليوم للفرد الواحد.

وكشف تاج السر عن تشكيل لجان للتواصل مع لجان المقاومة لرفع أسماء من شباب الأحياء للدفع بهم للوظائف.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)