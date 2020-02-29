“1000” وظيفة للجان المقاومة في إدارة النقل و البترول

التاريخ: 29-فبراير-2020
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أعلنت لجنة العمل الميداني بقوى الحرية و التغيير عن رغبة وزارة النقل و البترول في توظيف “1000” شاب في رقابة محطات الوقود والمواصلات.
و أكد عضو لجنة العمل الميداني أمين تاج السر ، في مؤتمر صحفي اليوم
“السبت” بحسب السودانى أن الوظائف مؤقته لفترة “3” أشهر بمخصصات وظيفة كاملة،
موضحاً أن لجان المقاومة كانت تعمل في الفترة الماضية في عمل طوعي تكفلت الوزارة بتوفير معينات العمل من بطاقات و نثريات وجبه ما يعادل “300” جنيه في اليوم للفرد الواحد.
وكشف تاج السر عن تشكيل لجان للتواصل مع لجان المقاومة لرفع أسماء من شباب الأحياء للدفع بهم للوظائف.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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