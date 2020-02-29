اتجاه لاستبدال اسطوانات الغاز بالسودان باخرى غير قابلة للانفجار

التاريخ: 29-فبراير-2020
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أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺮﻭﻳﺠﻴﺔ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ لتغيير ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، بغية تحقيق الأمان، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑاستبدال ﺟﻤﻴﻊ الاسطوانات ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ التوزيع.
وﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ بالشركة ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ، ﻓﻲ “ﻣﻨﺘﺪى ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ” بحسب صحيفة مصادر ﺣﻮﻝ أﺯﻣﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻄﻬﻲ، بمقر الجمعية اليوم “السبت”، إﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻃﺮﺣﺖ ﻗﺒﻞ خمس ﺳﻨﻮﺍﺕ (5) آلاف ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺔ إﻻ أﻥ الأمر ﺗﻮﻗﻒ.
وأعلن علي، عزمهم تغيير اسطوانات الشركات كافة تدريجياً بأخرى مصنوعة من الفايبر وغير قابلة للانفجار عند اندلاع الحرائق، مؤكداً وجود اتصالات مع البنك المركزي ﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ للبنك.
في الأثناء، كشف ﻧﺼﺮ ﻓﻀﻞ، ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ، عن توزيع ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺍﻟﺠﻴﻠﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎً (80) ألف ﺍﺳﻄﻮﺍﻧﺔ على ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻣﺎ ﻳتراوح ﺑﻴﻦ (800 – 1000) طن، وشدد على ضرورة ضبط عمليات التوزيع.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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