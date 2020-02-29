شاهد بالصور : حريق في فندق لاندو أوركيد مقر إقامة بعثة مريخ “الفاشر” جعل اللاعبين يقفزون من الطابق الرابع! ووفاة لاعب مصري

تعرض فندق لاندوأوركيد مقر معسكر فريق مريخ الفاشر بالسوق المحلي الخرطوم لحريق صباح اليوم بالطابق الرابع . حيث تم نقل ٥ لاعبين من الفريق للمستشفى بعد تعرضهم للإصابة من جراء الحريق. و كان من المفترض أن يلتقي فريق المريخ الفاشر بفريق المريخ العاصمي غداً في الدوري الممتاز.

وبحسب موقع (bein sports ) تم نقل رباعى الفريق (مجدي عبد اللطيف، فضل التوم، مارفن والعيساوى محمد المصري إلا أن الأخير لفظ أنفاسه الأخيرة جراء الحريق الهائل

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وبحسب متابعات (محرر أخبار الخليج 365) فإن فندق لاندو أوركيد من دون أدنى متطلبات ومعايير السلامه، حيث لاتوجد به أجهزة وأدوات إطفاء حريق، وكانت العناية الإلهية وحدها من أنقذت بعثة مريخ الفاشر.

(في الإطار محاولة لاعبي مريخ الفاشر القفز من الطابق الرابع حيث الحريق، لعدم تواجد مخرج للطوارئ، فكان الحل الوحيد الذي أمامهم للنجاة لحظتها.)

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)