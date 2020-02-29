- 1/3
- 2/3
- 3/3
التاريخ: 29-فبراير-2020
172 مشاهدة
تعرض فندق لاندوأوركيد مقر معسكر فريق مريخ الفاشر بالسوق المحلي الخرطوم لحريق صباح اليوم بالطابق الرابع . حيث تم نقل ٥ لاعبين من الفريق للمستشفى بعد تعرضهم للإصابة من جراء الحريق. و كان من المفترض أن يلتقي فريق المريخ الفاشر بفريق المريخ العاصمي غداً في الدوري الممتاز.
وبحسب موقع (bein sports ) تم نقل رباعى الفريق (مجدي عبد اللطيف، فضل التوم، مارفن والعيساوى محمد المصري إلا أن الأخير لفظ أنفاسه الأخيرة جراء الحريق الهائل
وبحسب متابعات (محرر أخبار الخليج 365) فإن فندق لاندو أوركيد من دون أدنى متطلبات ومعايير السلامه، حيث لاتوجد به أجهزة وأدوات إطفاء حريق، وكانت العناية الإلهية وحدها من أنقذت بعثة مريخ الفاشر.
(في الإطار محاولة لاعبي مريخ الفاشر القفز من الطابق الرابع حيث الحريق، لعدم تواجد مخرج للطوارئ، فكان الحل الوحيد الذي أمامهم للنجاة لحظتها.)
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور : حريق في فندق لاندو أوركيد مقر إقامة بعثة مريخ “الفاشر” جعل اللاعبين يقفزون من الطابق الرابع! ووفاة لاعب مصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.