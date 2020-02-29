“الشعبي” يفصل “الفادني” بسبب إسرائيل

أعلنت الأمانة السياسية بحزب المؤتمر الشعبي، اليوم “السبت”، عن فصل القيادي الشاب محمد عباس الفادني، من الحزب.

وبررت الأمانة السياسية للشعبي، في تعميم صحفي تلقته صحيفة (مصادر)، أسباب الفصل لزيارة “الفادني” لإسرائيل، وهو ما وصفته بأنه “تجاوز لمبادىء الشعبي ومواقفه”، مؤكدة الالتزام بدعم القضية الفلسطينية في وجه المحتل الغاصب – حسب تعبيرها.

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وأنفردت (مصادر) منتصف الأسبوع الماضي، بخبر زيارة القيادي الشاب بالمؤتمر الشعبي محمد عباس الفادني لإسرائيل، ضمن عدد من الشباب من عدة دول، للمشاركة في منتدى يضم مسلمين ومسيحيين ويهود في دولة الكيان الصهيوني.

وأعلن محمد الفادني، الذي يعتزم السفر لإسرائيل، أنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أوضاع السودان لم تستقر.

وقال الفادني، الذي وصل تركيا في طريقه إلى إسرائيل، إنه التقى أردوغان أمس “الجمعة”، في مسجد القصر الرئاسي على عُجالة، منوهاً إلى أنه أخبره بعدم استقرار السودان عقب ثورة ديسمبر، رداً على استفسار الرئيس التركي عن أوضاع البلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)