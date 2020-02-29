ناشطون يحذرون حمدوك من استخدام موسيقى مسلسل

حذر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صحيفة مصادر، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، من استخدام مقاطع موسيقية أثناء استقباله للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، يوم الخميس الماضي.

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وقال عدد من الناشطين، إن الموسيقى التي ظهرت لدى استقبال حمدوك لفرانك هي لمسلسل ” انمي ون بيس بل” المحمية بحقوق ملكية، منوهاً إلى أن استعمالها بدون إذن يكلف مبالغ كبيرة، لجهة أنه “انتهاك لحقوق الملكية”، ويؤدي إلى مسائل قانونية، وإغلاق حساب الشخص المنتهك للحقوق، أو مسح المحتوى.

وأشار الناشطون، إلى أن حقوق الملكية هي واحدة من أهم ركائز العولمة والرأسمالية، وقال أحدهم:”باعتبارنا داخلين على انفتاح مع العالم لازم نحترم قواعده”، ونوه إلى دفع مصر تعويض مالي لقناة “HBO”، بسبب استخدام موسيقى مسلسل “قيم اوف ثرون” بدون إذن، في حفل افتتاح تفرعة قناة السويس الجديدة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)