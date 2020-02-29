تأجيل لقاء المريخ العاصمي ومريخ الفاشر

التاريخ: 29-فبراير-2020
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علمت صحيفة (مصادر)، أن لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، قررت تأجيل مباراة المريخ العاصمي ومريخ الفاشر المُبرمجة يوم غدٍ “الأحد” في الدوري الممتاز.
ولم تُحدد لجنة المسابقات موعداً لقيام المباراة، بسبب وفاة أحد لاعبي مريخ الفاشر وإصابة آخرين، جراء حريق بالفندق الذي تقيم فيه البعثة بالخرطوم، صباح اليوم “السبت”.
في الأثناء، أعلن نادي المريخ العاصمي على لسان عضو مجلس الإدارة علي أسد، عن فتح أبواب النادي لتلقي واجب العزاء في فقيد مريخ الفاشر المصري محمد هيثم العيسوي، بحضور مجلسي إدارة الناديين واللاعبين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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