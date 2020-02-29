تعيين مفوض لقناة الشروق ومعاودة البث

التاريخ: 29-فبراير-2020
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علمت صحيفة (مصادر)، أن لجنة إزالة التمكين سمّت الإعلامي الشفيع إبراهيم الضو مفوضاً رسمياً لقناة الشروق الفضائية.
ويُنتظر أن تعاود قناة الشروق نشاطها اعتباراً من يوم غدٍ “الأحد”، بعد موافقة لجنة إزالة التمكين على مباشرة القناة لعملها دون شروط مُسبقة – على حد مسؤول بالقناة.
وحجزت لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، في السابع من يناير الماضي على حسابات وأصول قناتي الشروق وطيبة، وصحيفتي الرأي العام والسوداني، بتهمة تمويلها من النظام السابق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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