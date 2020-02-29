الاتحاد الاوروبي: سنواصل دعمنا لعملية الانتقال في السودان

السبت 29 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

أكد الاتحاد الاوروبي انه سيظل يدعم بكل قوة عملية الانتقال السياسي في السودان وبرنامج الحكومة الانتقالية وعلى وجه الخصوص تحقيق السلام واستعداد السودان على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.



والتقي رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالخرطوم اليوم( السبت) نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

وقال بوريل في تصريح صحفي أن زيارتي تمثل رسالة واضحة للسودان والإقليم.

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واضاف نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، "اننا نري أن السودان الديمقراطي ضمان للاستقرار في الإقليم".

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي دعم العملية السياسية بالسودان بأكثر من 150 مليون يورو واستعداده لزيادة الدعم بأكثر من 100 مليون يورو، ودعم اخر في المجال الإنساني سيعلن عنه خلال زيارته لدارفور غدا.

واشار إلى أن السودان لديه الان فرصة تاريخية لتحقيق السلام الدائم حاثا كافة الاطراف السودانية للمضي قدما في المفاوضات بجوبا لانجاز السلام .

من جانبه أوضح وزير الدولة بالخارجية السفير عمر قمرالدين أن الزيارة تؤكد اهتمام العالم و الاتحاد الأوروبي بالسودان في هذه المرحلة .

وأكد شراكة السودان والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتحقيق السلام في ليبيا وجنوب الجنوب وكل الإقليم .