الاتحاد الأوربي يدعم السودان 250 مليون

السبت 29 فبراير 2020

كتب الخرطوم_ محمد أمين

أعلن الممثل الأعلي للسياسة الخارجية و الأمنية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي؛ جوزيف بوريل فونتيلس عن توفير مبلغ ( 250) مليون يورو للسودان؛ لدعم برامج السلام والتحول الديمقراطي والإصلاحات الأقتصادية بالبلاد.

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والتقى رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك اليوم (السبت) بوريل و الوفد المرافق له ، و الذي يزور السودان لمدة يومين يجري خلالها عددا من اللقاءات مع المسؤولين بالدولة .

و اشاد حمدوك بموقف الاتحاد الأوربي المساند للسودان ولثورته الشعبية من أجل الحرية و السلام والعدالة مشيرا إلى ان دعم الاتحاد الأوربي المستمر بمثابة دعم استراتيجي يصب في مصلحة السودان و المنطقة . من جانبه اوضح بوريل أن زيارته للسودان هي الأولى لأفريقيا.

واشار إلى أن لقائه برئيس مجلس الوزراء كان مثمرا وأرسل رسالة قوية و واضحة بأن الاتحاد الأوربي يدعم التحول الديمقراطي بالبلاد و الإصلاح الاقتصادي الذي تضطلع به الحكومة الانتقالية و أضاف " أن التغيير الذي شهده السودان كان مميزا ومتفردا لدوره في رفع قيم الحرية و السلام والعدالة .