التاريخ: 29-فبراير-2020
4 مشاهدة
واصلت الشرطة تحرياتها حول مقتل صبيتين ضرباً حتى الموت على يد أقارب لهم قاموا بالإعتداء على الطفلتين بالضرب بالسياط والعصي مما أدى إلى وفاتهما، وذلك بإحدى المناطق المتاخمة لولاية الجزيرة.
وكانت الشرطة قد قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل جثتي الصبيتين البالغة أعمارهن ما بين الثانية عشر والرابعة عشر إلى المشرحة حيث جاء قرار الطبيب بأن سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية والصدمة المؤلمة.
وأخضعت الشرطة بحسب صحيفة الدار، والد الصبيتين للتحري حول معرفته بما قام به أقاربه بضرب الصبيتين حتى الموت وذلك لتحديد المسؤولية الجنائية تجاه مرتكبي هذه الحادثة. وكانت الصبيتان قد ذهبتا إلى مناسبة دون علم الأسرة مما قاد أقاربهما للاعتداء عليهما بالضرب المفضي إلى الموت.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الأب يدلي بإفاداته حول مقتل ابنتيه على يد أقاربهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.