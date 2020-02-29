احتراق طفل بمنطقة المزروب

تعرض طفل رضيع للحريق من الدرجة الأولى من منطقة المزروب بولاية جنوب كردفان ليتم اسعافه إلى حوادث بحري، حيث تم ادخاله إلى عملية عاجلة.

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وأكدت والدة الطفل بأن طفلها الرضيع ما زال في مرحلة الحبو حيث قام بالدخول إلى المطبخ وملامسة الموقد مما أدى إلى احتراقه بالنيران المشتعلة لتقوم أسرته بحسب صحيفة الدار، بإسعافه إلى حوادث بحري للعلاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)