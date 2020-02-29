السلطات تستعيد (3) عربات تابعة لشركة طرق

التاريخ: 29-فبراير-2020 فى : حوادث 5 مشاهدة نجحت قوة مشتركة من الشرطة والدعم السريع والجيش من استعادة “3” عربات لاندكروزر تمت سرقتها من داخل شركة تنشط في مجال الطرق والجسور بمنطقة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور. Advertisements وقالت مصادر لصحيفة المجهر ان قوة مسلحة مكونة من خمسة أفراد قد هاجمت مقر الشركة واستولت على “3” عربات ولاذت بالفرار، وفور اكتشاف الحادث تمت ملاحقتهم واستطاعت القوة القبض على اربعة متهمين ولاذ الخامس بالفرار واستعادت العربات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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