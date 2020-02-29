الشرطة تعثر على مواطن متوفي في ظروف غامضة

التاريخ: 29-فبراير-2020
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تم تدوين بلاغ تحت المادة 51 إجراءات إثر عثور شرطة سوق ليبيا على شخص متوفي في ظروف غامضة، عندها قامت إدارة شرطة سوق ليبيا برئاسة العقيد محمد بشير رئيس القسم بتدوين بلاغ وبواسطة الأورنيك الجنائي تم نقل الجثة لمشرحة أم درمان.
وبحسب صحيفة الدار، فقد رفضت أسرته تشريح الجثة وفي موكب حزين تم تسليم الجثة لمواراتها الثرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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