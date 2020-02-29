فسخ تعاقدات أجانب الهلال

التاريخ: 29-فبراير-2020 فى : رياضة 5 مشاهدة برز اتجاه داخل اروقة الهلال بفسخ تعاقدات النادي لعقودات اللاعبين الاجانب، بعد فشلهم مع الفريق افريقياً واستكمال الموسم باللاعبين الوطنيين. واتاحة الفرصة لهم بمواصلة المستويات التي ظلوا يقدمونها. Advertisements وبحسب صحيفة الجريدة، يتوقع عقد جلسة مع عماد وكايدو خلال الساعات المقبلة لاجراء تسوية معهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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