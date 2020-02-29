اجتماع طارئ للأولمبية السودانية بسبب قرار المفوضية

التاريخ: 29-فبراير-2020 فى : رياضة 8 مشاهدة دعت اللجنة الأولمبية السودانية وفي تطور مفاجئ للأحداث لاجتماع طارئ سيعقد الأسبوع الجاري وذلك لبحث الإجراءات التي اتّخذتها المفوضية الاتحادية حول قرارها الأخير بشأن الجمعية العمومية لتنس الطاولة، والتي أكدت فيها المفوضية بطلانها. وأصدرت المفووضية الاتحادية بحسب صحيفة الصيحة، قراراً قضى بتشكيل لجنة تحقيق لاتحاد كرة الطاولة برئاسة معاذ محمد آدم ومشعل الزين (عضواً) وكمال عبد الله إبراهيم (مقرراً) لمخالفة الاتحاد لقانون الهيئات الشبابية والرياضية والنظام الأساسي للاتحاد في إجراءات الجمعية العمومية لكرة الطاولة والتي انعقدت بتاريخ 26/10/2019م. Advertisements ونص القرار ببطلان الجمعية العمومية للاتحاد وعدم شرعية الانتخابات ومجلس الإدارة المنتخب بواسطتها وتعليق عضوية ضباط وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة الطاولة لحين الانتهاء من التحقيق والإجراءات المُرتبطة به ومُخاطبة الجهات المُختصة وذات الصلة بقرار تعليق العضوية والنظر في تقرير لجنة التحقيق لتحديد ما يجب اتّخاذه من قرارات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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