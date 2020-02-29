وزارة الصحة: معمل (إستاك) مؤهل للكشف عن حالات كورونا

أكدت وزارة الصحة الاتحادية توفر الامكانيات الكافية لدى المعمل القومي “استاك” للكشف عن اي حالة محتملة لفايروس كورونا.

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وقالت ممثلة قسم الطوارئ بالوزارة د. نجاح محمد احمد خلال ندوة فايروس كورونا التي نظمتها كلية علوم المختبرات الطبية بجامعة الزعيم الازهري بحضور البروف الوليد محمد الامين مدير الجامعة، قالت بحسب صحيفة الجريدة: ان الوزارة اعدت خطة للحيلولة دون دخول المرض للبلاد بنشر نقاط الفحص الحراري في مطار الخرطوم، وميناء بورتسودان للقادمين من المناطق التي ظهر فيها المرض مشيرة الى ان الوزارة قامت بتجهيز نقاط “عزل” للحالات المشتبه فيها كاشفة عن اعتزام الوزارة نشر ارقام هواتف للطوارئ في حالة الاشتباه في الحالات، واوصت الورشة في ختام اعمالها بضرورة تكثيف الوعي بخطورة المرض في وسائل الاعلام بجانب التبليغ الفوري عن الحالات وتجهيز المعامل ومدها الاحتياجات اللازمة حتى تتكمن من اداء دورها المطلوب وتدريب الطواقم والكوادر الطبية في كل الولايات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)