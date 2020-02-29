الاتحاد الأوروبي يمنح السودان ترخيص تسجيل المُصدِّرين

صَادَقَت مفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، على تسجيل السودان بالمفوضية ومنحه ترخيص تسجيل المُصدِّرين للتصدير بتعرفة جمركية صفرية وكوتات حُرّة (Duty Free Quota Free)، الذي وضعته المفوضية في إطار إجراءات ترتيبات الصادر والانضمام لبرنامج النظام الإلكتروني الجديد لتسجيل المُصدِّرين.

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ووصف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، الذي وقّع وتعهّد إنابةً عن الوزارة في تصريح بحسب صحيفة الصيحة أمسٍ، النظام بأنّه إلزاميٌّ، وأشار لإرساله إلى المفوضية عبر وزارة المالية وسفارة السودان ببروكسل وتعبئة الاستمارة المُخَصّصَة لنقاط الاتّصال، وأوضح أنّه تَمّ التّواصُل مع المفوضية الأوروبية عبر السفارة للتأكُّد من اعتمادهم بعد التسجيل في موقع المفوضية، وأضاف بأنّ نقاط الاتّصال ستشرف على التحقُّق من شهادات المنشأ لصادرات السودان وتمنح حق الاستفادة من التخفيضات الجمركية عند التصدير للاتحاد الأوروبي.

وذكر وكيل الوزارة أنّ التسجيل سيسهم في زيادة الصادرات السودانية للاتحاد الأوروبي، واستفادة السودان الكاملة من نظام الأفضليات التجارية الذي يُقدِّمه للدول النامية والأقل نمواً فيما يُعرف بمبادرة “كل شئ عدا السلاح” لتصدير المنتجات السودانية للأسواق الأوروبية بتعريفة صفرية وكوتات حُرّة، ودعا المُنتجين والمُصدِّرين الراغبين في تصدير مُنتجاتهم إلى أوروبا لتقديم طلباتهم والتسجيل في برنامج النظام الجمركي للاتحاد الأوروبي أو التوجُّه إلى الوزارة لإكمال إجراءات الاستفادة من النظام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)