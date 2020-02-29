عودة الثلاثي أطهر وصمويل وعماد محسن تتصدّر المشهد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تَقرّر أن تغادر بعثة الهلال إلى حاضرة ولاية البحر الأحمر بورتسودان اليوم في بعثة قوامها (20) لاعباً، وكان القطاع الرياضي بالنادي الهلال أصدر قراراً قضى بإغلاق التدريبات عن الجماهير مع السماح لأجهزة الإعلام بالحضور ومتابعة التدريبات دون الدخول إلى الملعب، وقال الموقع الرسمي للنادي إنّ الخطوة تجئ لمنح الجهاز الفني فرصة العمل بتركيزٍ وهدوءٍ، وليأخذ اللاعبون الجرعات الفنية المطلوبة في ظلّ البرمجة الضاغطة والإرهاق، وسيجري الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الفاتح النقر مرانه الأخير الذي سيختار فيه التشكيلة التي سيدفع بها في المباراة بإستاد بورتسودان اليوم وكان الفريق قد أجرى تدريبه الرئيسي أمس.

وقد وصل الثلاثي أطهر الطاهر واسكندر صمويل والعراقي عماد محسن إلى قمة الجاهزية وذلك بعد أن غاب الثلاثي عن مباراة الفلاح العطبراوي الأخيرة ومن المُتوقّع أن يعودوا للمشاركة والظهور في مواجهة حي العرب في الدوري الممتاز.

وبخصوص لاعب الفريق، أطهر الطاهر فقد أكد طبيب النادي جاهزيتة وينتظر أن تشهد تشكيلة الهلال أمام حي العرب غداً عودة اللاعب للقائمة الأساسية، عودة أطهر من شأنها أن تقود لانقلاب في التشكلية في ظل بحث ديديه عن المشاركة.