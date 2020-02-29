في الممتاز..قمة في عطبرة وهلالان في سماء الفاشر

الخليج 365 :

يُعاود الدوري الممتاز الدوران اليوم، وسط متابعة ومُراقبة من قبل مجالس الإدارة والأجهزة الفنية بعد أن وصلت البطولة إلى المراحل الحاسمة فيها، حيث تسعى الأندية للخروج من منطقة الخطر والجلوس في منطقة الوسط أو المقدمة خلف الفريقين المُتصدِّرين للترتيب لأجل ضمان التمثيل الخارجي..

ويستضيف إستاد مروي، اللقاء الكبير الذي يجمع بين الأهلي مروي والرابطة كوستي حيث يسعيان إلى الفوز، ويضع الأول في رصيده (27) نقطة وللرابطة كوستي (19) نقطة.

وفي إستاد عطبرة، تشهد المدية لقاء قمتها الذي يجمع بين فريقي الأمل عطبرة برصيد (36) نقطة والأهلي عطبرة برصيد (25) نقطة.

ويستضيف إستاد شندي، لقاء الأهلي شندي برصيد (30) نقطة والفلاح العطبراوي برصيد (25) نقطة.

وبإستاد الخرطوم، سيتم لقاء فريقي الأهلي الخرطوم برصيد (23) نقطة والشرطة القضارف بـ(17) نقطة.

وفي أقوي نزال يلتقي فريقا هلال الأبيض برصيد (38) نقطة وهلال الفاشر بـ(24) نقطة