ولاية شمال كردفان : 22.5مليون رأس أعداد الماشية بالولاية

الخليج 365 :

قال الدكتور محمد الحافظ الشريف المدير العام للوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان إن أعداد الثروة الحيوانية بالولاية بلغت 22.5 مليون رأس وذلك إستنادا على آخر مسح تم إجراؤه بالولاية .

وعزا سيادته في تصريح لوكالة السودان للأنباء الزيادة في الثروة الحيوانية للجهود المكثفة من قبل الولاية المتمثلة في تغذية الحيوان ومكافحة الأمراض ، مبينا ان الماشية تشمل الضأن الابقار ،الابل والماعز .وأضاف أن الولاية تتميز بوجود سلالات ممتازة من أجود أنواع الضأن ذات السمعة العالمية والميزات التفضيلية للماشية التي تتميز بالعديد من المواصفات المطلوبة في الاسواق العالمية والعربية .

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ولفت الدكتور محمد الحافظ الشريف أن الولاية بها ميزات في قطاع الثروة الحيوانية ونظم تربيته التي تستند على قاعدة انتاج راسخة وبيئة رعوية تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد الدخل وتكافح الفقر وتحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم.

وأوضح سيادته أن الولاية ممثلة فى وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية والادارة العامة للثروة الحيوانية تولى صحة الحيوان جل الاهتمام وذلك من خلال حملات التطعيم ضد الامراض الوبائيه المختلفة بجانب تأهيل البنيات الأساسية وتكييف برامج الصحة والمسوحات الخاصة بالماشية، كاشفا جهود الولاية في تحسين بيئة الانتاج وتأهيل المراعي وإنشاء المزراع الرعوية،

واستعرض سيادته عددا من الخطط والبرامج الرامية للاهتمام بتطوير قطاع الثروة الحيوانية في مناطق الولاية المختلفة .