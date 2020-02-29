الرجاء يهزم مازيمبي ويقترب من نصف نهائي أندية أفريقيا

الخليج 365 :
هزم فريق الرجاء المغربي ضيفه مازيمبي الكونجولي، بنتيجة 2-0، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ووضع قدماً في نصف النهائي.
جاء هدف المباراة الأول في وقت مبكر للغاية، وبالتحديد عند الدقيقة السادسة برأسية من المهاجم الكونجولي بين مالانجو نجيتا، بعد كرة مرفوعة من ركلة ركنية.
وحاول أصحاب الأرض إضافة هدف ثانٍ في الشوط الثاني من أجل تسهيل المهمة بشكل أكبر في مباراة العودة، وكان لهم ما أرادوا في الدقيقة 78 بهدف بدر بانون.
الرجاء بهذا الإنتصار الثمين يقترب كثيراً من التأهل، في إنتظار التأكيد في موقعة العودة في أسبوع في الكونجو.
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