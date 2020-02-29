ظفار العماني يرصد اثنين من لاعبي القمة

الخليج 365 : كشفت متابعات كفرووتر الدقيقة أن نادي ظفار العماني رصد اثنين من لاعبي القمة للتتعاقد معهم في الفترة المقبلة وذلك بعد رصد دقيق لمسيرة النجمين وتفيد متابعات كفرووتر الدقيقة أن التونسي الزلفاني طالب ادارة ظفار بالتعاقد مع اللاعبين مهما كانت قيمة الصفقة.

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