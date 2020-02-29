فندق بعثة مريخ الفاشر يتعرض لحريق هائل بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرضت بعثة فريق مريخ الفاشر إلى حريق هائل .. و التي تقيم حاليا في فندق بالصحافة شرق استعدادا لمباراة مهمة في الدوري الممتاز ، وقد تعرض عدد من افراد البعثة الي اصابات من بينهم لاعبي الفريق .. و الان تجري المحاولات لإسعاف عدد كبير من هؤلاء اللاعبين .

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